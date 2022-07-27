للمرة الثانية.. اليابان تحرز لقب بطولة شرق آسيا بثلاثية نظيفة على كوريا الجنوبية

من مباراة اليابان وكوريا الجنوبية في بطولة شرق آسيا

‬فازت اليابان صاحبة الضيافة بلقب بطولة شرق آسيا لكرة القدم للمرة الثانية بعد تغلبها 3-صفر على كوريا الجنوبية حاملة اللقب لتحقق أول لقب إقليمي لها منذ 2013.

وسجل يوكي سوما وشو ساساكي وشوتو ماتشينو أهداف اليابان في الشوط الثاني ليحقق فريق المدرب هاجيمي مورياسو الانتصار المطلوب لتخطي كوريا الجنوبية في صدارة الترتيب ليرفع منتخب اليابان رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات.

واحتل منتخب كوريا الجنوبية، الذي فاز بالنسخ الثلاث السابقة من البطولة، المركز الثاني بينما حصلت الصين على المركز الثالث بفوزها 1-صفر على هونج كونج في وقت سابق اليوم.

وستشارك اليابان وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر تشرين الثاني.

وأوقعت القرعة اليابان مع ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا بينما تلعب كوريا الجنوبية مع أوروجواي والبرتغال وغانا.