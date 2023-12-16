للمرة الثانية.. طلاق شيرين وحسام حبيب

للمرة الثانية تم الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، الثنائي الأكثر شهرة في الوسط الفني من ناحية الأحداث ومرور علاقتهما بالعديد من الأزمات والمشاكل المتكررة، خلال 5 سنوات.

وأعلن الخبر الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر” ، ناقلا رسالة عن المطربة المصرية.

وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.

وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات، لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.

شيرين تزوجت من حبيب في عام 2018 في حفل لم يحضره سوى الأهل والأصدقاء المقربين، لكنهما انفصلا في ديسمبر من عام 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت.

قبل أن يعود الثنائي إلى بعضهما البعض وتنطلق صفحة جديدة في حياتهما، لكن الأمر انتهى بوقوع الطلاق بعد ما يقرب من 6 سنوات من زواجهما.