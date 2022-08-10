للمرة الخامسة في تاريخه.. ريال مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي

توج نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، بلقب كأس السوبر الأوروبي 2022 على حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

واحتضن الملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي نهائي كأس السوبر الأوروبية 2022 بين “الملكي ريال مدريد” بطل دوري أبطال أوروبا و”نسور فرانكفورت” أبطال مسابقة الدوري الأوروبي، في مباراة يديرها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

وتعد هذه المشاركة هي الثامنة في السوبر الأوروبي للنادي الملكي، إذ سبقت له المشاركة في 7 نسخ فاز بـ4 منها وخسر 3، أما فرانكفورت، فهذه المشاركة الأولى له في المسابقة.

وسجل هدف ريال مدريد الأول عن طريق النمساوي ديفيد ألابا بعد تمهيد رائع من البرازيلي كاسيميرو بالرأس بعد ركلة ركنية عند الدقيقة 38 من مجريات الشوط الأول.

وكاد الفرنسي كريم بنزيما أن يضاعف النتيجة بعد تمريرة أكثر من رائعة من الألماني توني كروس داخل منطقة الجزاء إلا أن تسديدة بنزيما جاءت جانب القائم الأيمن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف ألابا.

واحتاج ريال مدريد لعشرين دقيقة ليضاعف النتيجة عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تمريرة أكثر من رائعة من المتوهج البرازيلي فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني.

وخاض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، محققاً اللقب الخامس له بعد (2002، 2014، 2016، 2017 و2022).

وبات أنشيلوتي أكثر مدرب تحقيقاً للقب السوبر، إذ ظفر به مع ميلان الايطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.