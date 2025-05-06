للمرة السابعة.. فيلم جديد يجمع كريم عبد العزيز وماجد الكدواني

يشارك النجم ماجد الكدوانى في فيلم المشروع X كضيف شرف ضمن أحداث العمل، العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

النجمان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى جمعتهما صداقة قوية لأكثر من 25 عام وكان تعاونهما السينمائى الأول في فيلم حرامية فى كى جى تو عام 2001 ثم حرامية فى تايلاند عام 2003 وفيلم نادى الرجال السرى فى 2019 ثم البعض لا يذهب للمأذون مرتين فى 2021، وظهر ماجد الكدوانى ضيف شرف فى أعمال قدمها كريم عبد العزيز مثل فيلم فاصل ونعود ومسلسل الاختيار 2 ، ويتجدد تعاونهم معا على الشاشة في سابع عمل وهو فيلم المشروع X.

ماجد الكدوانى تحدث فى أكثر من لقاء تليفزيونى عن كريم عبد العزيز قائلًا: “أعرف كريم عبد العزيز منذ أكثر من 20 سنة وهو تركيبة ساحرة جدا وحساس أوى وعنده كم مصداقية رهيب بالنسبة لى أخ وصديق وبتعلم منه ومن حكمته وتصرفاته وردود فعله طول الوقت” بينما قال عنه كريم عبدالعزيز فى أحد اللقاءات: “ماجد الكدواني من أجمل الناس اللى ممكن تقابلهم صاحب صاحبه، أخلاق وجدعنة وحالة استمتاع كبيرة لما أشتغل معاه”

فيلم المشروع X من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث يتم تصويره فى أكثر من دول ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية نظرًا لطبيعة أحداثه التي تعتمد على التنقل بين مختلف الدول، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر مايو الجارى.

فيلم “المشروع X” من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، عصام السقا ، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوروبية، ويواجه العديد من التحديات خلال رحلته لمطاردة هذه العصابة.