الأحد 22 رمضان 1443 ﻫ - 24 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للمرة العاشرة في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

منذ ساعة واحدة
فريق باريس سان جيرمان

فريق باريس سان جيرمان

A A A
طباعة المقال

نجح فريق باريس سان جيرمان من حسم بطولة الدوري الفرنسي لصالحه هذا الموسم، رغم تعادله مع ضيفه لينس بهدف لمثله، في الجولة 34 للمسابقة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي افتتح التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة جزاء لينس بعد تلقيه الكرة من زميله نيمار.

واستطاع كورينتان جان تسجيل هدف التعادل لفريقه لينس في الدقيقة 88 من متابعة لتمريرة زميله ماكادو، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

يُذكر أن فريق لينس لعب منقوص العدد منذ الدقيقة 57 بعد تحصل لاعبه كيفن دانسو على البطاقة الحمراء.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 78 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مارسيليا صاحب الوصافة قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات فقط، فيما ارتفع رصيد لينس لـ 54 نقطة في المركز السابع.

بينما تواجد لانس في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 وخسارة 10 لقاء وتسجيل 53 هدفاً وتلقي 42.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده من الألقاب لـ 10 في بطولة الدوري الفرنسي، بالتساوي مع سانت إيتيان، كأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة على مر تاريخها.

    المزيد من منوعات

    وائل جسار
    فيديو.. وائل جسار: نادم على تصوير هذا الكليب وأتمنى حذفه من اليوتيوب
    أنسو فاتي
    تشافي يكشف موعد عودة أنسو فاتي لصفوف برشلونة
    جيرارد بيكيه
    ورطة جديدة تواجه بيكيه.. متهم بالخيانة في برشلونة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    يوم “جنوني” للدولار… كيف أقفل؟
    الدولار
    بعد ارتفاعه الجنوني.. كيف افتتح دولار السوق السوداء اليوم؟
    الدولار
    الدولار الأسود يحلّق مجدداً… والسبب؟