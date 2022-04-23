للمرة العاشرة في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

نجح فريق باريس سان جيرمان من حسم بطولة الدوري الفرنسي لصالحه هذا الموسم، رغم تعادله مع ضيفه لينس بهدف لمثله، في الجولة 34 للمسابقة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي افتتح التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة جزاء لينس بعد تلقيه الكرة من زميله نيمار.

واستطاع كورينتان جان تسجيل هدف التعادل لفريقه لينس في الدقيقة 88 من متابعة لتمريرة زميله ماكادو، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

يُذكر أن فريق لينس لعب منقوص العدد منذ الدقيقة 57 بعد تحصل لاعبه كيفن دانسو على البطاقة الحمراء.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 78 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مارسيليا صاحب الوصافة قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات فقط، فيما ارتفع رصيد لينس لـ 54 نقطة في المركز السابع.

بينما تواجد لانس في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 وخسارة 10 لقاء وتسجيل 53 هدفاً وتلقي 42.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده من الألقاب لـ 10 في بطولة الدوري الفرنسي، بالتساوي مع سانت إيتيان، كأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة على مر تاريخها.