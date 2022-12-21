لماذا ابتعدت إليسا عن "تويتر"؟

رغم اختيارها ضمن مشاهير العالم الأكثر تأثيرًا على موقع “تويتر”، أعلنت الفنانة إليسا اختفاءها موقتًا عن الموقع، بسبب شعورها بالطاقة السلبية، وأكدت أن الطاقة السلبية هي السبب الوحيد لغيابها عن التغريد، ولا يوجد أي سبب آخر منعًا للشائعات.

وغرّدت إليسا عبر حسابها الموثق على موقع “تويتر” قائلةً: “رح اختفي شوية عن تويتر لفترة لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من محبيني مش مقبولة سلام من الآن وحتى نلتقي”.

ورجّح البعض أن الاختفاء سببه الحقيقي انشغال إليسا بالتحضير لألبومها الجديد أنا وبس، والتي طرحت منه أول أغنية “أنا وبس”، مؤكدة أنها ستطرح باقي الأغنيات خلال الفترة المقبلة، ولكن إليسا عادت وأكدت أن السبب الوحيد لغيابها عن موقع “تويتر” هو شعورها بـ”الطاقة السلبية”.

يذكر أن إليسا احتفلت منذ أيام قليلة بوجودها ضمن قائمة الـ50 شخصًا الأكثر تأثيرًا من مشاهير العالم على منصة “تويتر” وفق تصنيفات Brandwatch حيث احتلت المرتبة 40 متقدمة 7 مراتب عن آخر تصنيف لها العام الماضي، وأكدت أنها الفنانة العربية الوحيدة الموجودة في القائمة العالمية.