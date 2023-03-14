الثلاثاء 22 شعبان 1444 ﻫ - 14 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لماذا اختفت شيرين عبد الوهاب؟

منذ 4 دقائق
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

A A A
طباعة المقال

في أول تصريحات إعلامية له بعد توليه إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف إيهاب صالح السبب وراء اختفاء الفنانة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن عبد الوهاب تستعد للقاء جمهورها خلال الفترة المقبلة بشكلٍ يليق بها ويُسعد محبيها، كما أنها تُخطط حالياً للعودة إلى جمهورها من خلال حفلة غنائية ضخمة في مصر، سيُجرى التحضير لها لاحقاً.

وأضاف إيهاب صالح: “شيرين لديها العديد من الأغاني، وستختار الأفضل منها استعداداً لتسجيلها، وأنّها ستطرح أغنية قريباً، لكنني لا أستطيع الكشف عن أي تفاصيل حولها”.

وأشار صالح إلى أن شيرين ستعمل خلال الفترة المقبلة بصمتٍ، فلا صوت يعلو على أعمالها الفنية، ونجاحاتها هي التي ستتحدث عنها، وأنهم وضعوا خطة خاصة بحساباتها عبر السوشال ميديا، وسيُجرى تطبيقها خلال فترة وجيزة.

    المزيد من منوعات

    زواج - تعبيرية
    بالصورة.. فنان هنديّ شهير يُعلن إسلامه ويتزوّج من إعلاميّة عربيّة
    ليونيل ميسي
    هل ينتقل ميسي إلى الهلال السعودي؟
    ويلفريد زاها
    عرضٌ ضخم لويلفريد زاها من نادٍ سعوديّ!

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!
    بنك سيجنتشر الأمريكي
    الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه
    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟