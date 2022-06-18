لماذا اعتذرت ياسمين صبري عن بطولة مسلسل الشادر؟

أعتذرت ياسمين صبري عن مشاركتها في مسلسل الشادر، وذلك لرغبتها في العودة بسيناريو قوي بعد غيابها عامين عن الدراما، وكانت ياسمين قد بدأت تحضيرات المسلسل ولكن في اللحظات الأخيرة اعتذرت عن العمل.

مسلسل الشادر” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وكانت ياسمين صبرى تجسد خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وكانت ياسمين صبري ستعود إلى الدراما بمسلسل “الشادر” بعد غياب عامين، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل “فرصة ثانية” في شهر رمضان 2020، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

وفى سياق آخر تستكمل ياسمين تحضيرات فيلمها الجديد “شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.