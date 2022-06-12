لماذا تصدر سيارتك صوتًا عند الفرملة؟

عندما تقود سيارتك وتضغط على الفرامل، قد يكون من المزعج للغاية سماع أصوات غريبة. وهناك عدد قليل من الأصوات المختلفة التي يمكن أن تصدرها الفرامل، وكلها نابعة من مشكلة مختلفة تحتاج إلى معالجة.

أصوات صرير

إن أصوات الصرير الصادرة من الفرامل عند استخدامها هي بشكل عام علامة على ضرورة استبدال كفرات الفرامل. ويجب استبدال الكفرات بشكل منتظم أثناء تآكلها، للمساعدة في منع تلف ديسك الفرامل. ويمكن أيضًا أن يحدث صوت صرير بسبب كفرات الفرامل الرخيصة، ولكن قد يكون من الصعب معرفة الفرق. لذا تأكد من استبدال الكفرات بأخرى عالية الجودة لتجنب صوت الصرير.

أصوات طحن

إذا سمعت صوت طحن عند الضغط على المكابح، فأنت بحاجة إلى فحص الفرامل في أسرع وقت ممكن. ويشير الطحن إلى أن كفرات الفرامل قد تم تهالكها ولم تعد تعمل. وعندما يحدث هذا، فإنه يتسبب في تلف الديسكات، مما قد يؤدي إلى مشكلة أكثر تكلفة يجب إصلاحها. وإذا كنت تتجاهل صرير الفرامل وتسمع الآن صوت طحن، فأنت بحاجة إلى استبدال وسادات الفرامل والديسكات في أسرع وقت ممكن.

صوت خشن

من حين لآخر، قد تلاحظ أن مكابح سيارتك تصدر صوتا خشنًا بعد المطر أو في صباح رطب أو بعد الغسيل بشكل خاص عند بدء القيادة. ويحدث هذا عادة بسبب الرطوبة في مجموعة الفرامل حول الديسك. ولكن لا يؤثر هذا الصوت على أداء الفرامل، ولا يكون مدعاة للقلق، لأنه قد يختفي بعد دقائق.

هنا لا بد من الإشارة إلى أنه مثلما تجد المياه طريقها إلى نظام الكبح، فإن المواد الغريبة مثل الغبار والأوساخ والشحوم وما إلى ذلك قد تجد طريقها إلى الفرامل أيضًا. وقد تتعرض كفرات الفرامل والديسك والمكابس بشكل متكرر للأوساخ والغبار من سطح الطريق. وقد ينتج عن ذلك صوت في الفرامل يزول من تلقاء نفسه بعد دقائق.

صوت طقطقة

قد ينتج صوت طقطقة عند الفرملة لسبب لا يتعلق بالفرامل نفسها، بل يمكن أن يكون بسبب كاوتشوكات تالفة وباغتات متآكلة. ويظهر هذا الصوت عند الفرملة أيضًا.