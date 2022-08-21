لماذا تعقّدت صفقة شراء تشيلسي لأوباميانغ؟

تحدّث تقرير صحفي إسباني عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الجابوني “بيير إيمريك أوباميانغ”، مهاجم برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وأعرب تشيلسي عن رغبة واضحة في ضم أوباميانغ (33 عامًا)، هذا الصيف، لتعويض رحيل الثنائي “روميلو لوكاكو” و”تيمو فيرنر”.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فعلى الرغم من رغبة أوباميانغ في البقاء مع برشلونة، لكنه يتفهم أزمة النادي الاقتصادية، والتي تتطلب رحيل بعض نجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم ذلك، إلا أن تشيلسي لم يتوصل لاتفاق مع برشلونة حتى الآن.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرغب في تقاضي 15 مليون يورو، من وراء بيع أوباميانغ لتشيلسي، دون تضمين اسم ماركوس ألونسو ضمن الصفقة، على الرغم من حاجة البرسا لضمه.

ويسعى برشلونة للحصول على قيمة صفقة أوباميانغ كاملةً، من أجل التغلب على قانون اللعب المالي النظيف، وموازنة الأمور ما بين وافدين جدد وراحلين.

وسيتيح رحيل أوباميانغ عن برشلونة، الفرصة أمام الفريق الكتالوني، لتسجيل المدافع الفرنسي الجديد “جوليس كوندي”.