الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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لماذا شبّه غوارديولا مهاجمه الجديد "هالاند" بليونيل ميسي؟

منذ 11 دقيقة
هالاند في مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

هالاند في مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

موقع kooora
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لفت مدرب مانشستر سيتي “بيب غوارديولا” الى أنه أحب سماع مهاجمه الجديد “إيرلينج هالاند”، يندب حظه خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة.

وسجل هالاند هدفَي فريقه في الفوز على وست هام يونايتد (2-0) مساء الأحد، وأوضح في مقابلة تلفزيونية بعد اللقاء، أنه توجب عليه أن يسجّل هدفًا ثالثا.

وقال غوارديولا، في وقت لاحق، إن ذلك ذكّره بالنجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، مشيرًا الى أن الأخير لم يشعر بالرضا عندما كان بإمكانه تسجيل المزيد لفريقه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل”، قال غوارديولا: “أحب ذلك. كنت محظوظًا كمدرب أن أكون مع ميسي وإذا سجل هدفين، فإنه يريد ثلاثة. إذا سجل ثلاثة، فإنه يريد أربعة. إذا حصل على أربعة، فإنه يريد خمسة. لا يرضى كبار الهدافين والمهاجمين أبدا. إنهم يتضورون جوعًا دائما”.

وعندما تم ارتكاب خطأ ضد هالاند ليتحسب الحكم ركلة جزاء لسيتي، استحوذ المهاجم النرويجي على الكرة على الفور ليسدد الكرة بنفسه، وعن ذلك قال جوارديولا: “أعتقد أنه إذا أخذ شخص ما هذه الكرة، لكان (هالاند) قد لكمه في الوجه، أنا متأكد من ذلك وهذه علامة جيدة”.

وأحرز هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 36 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة بينية من زميله النجم البلجيكي “كيفن دي بروين”، لينفرد بالحارس أريولا ويضع الكرة في الشباك.

وأصبح إيرلينغ هالاند، وفقا لما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات، ثاني لاعب يسجّل هدفين في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما سبقه إلى ذلك مهاجمه السابق الأرجنتيني “سيرخيو أغويرو” في آب عام 2011.

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