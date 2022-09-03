لماذا شعر هالاند بالأسف من أجل ليفاندوفسكي؟

أعرب “إيرلينغ هالاند”، مهاجم مانشستر سيتي، عن شعوره بالإحراج عند دخول مسؤولي نادي بايرن ميونخ في مفاوضات معه، قبل رحيله عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وغادر صاحب الـ22 عاما ملعب سيجنال إيدونا بارك هذا الصيف صوب مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند.

وخلال ظهوره عبر فيديو وثائقي بتطبيق “Viaplay”، قال هالاند: “شعرت بالأسف من أجل روبرت ليفاندوفسكي، وأجد أن مفاوضاتهم معي في وجوده قلة احترام له”.

وأشار الدولي النرويجي إلى النجاحات التي حققها صاحب الـ34 عاما بقميص البافاري قبل رحيله إلى برشلونة.

كذلك، قال هالاند: “لا أعلم كم عدد الأهداف التي سجّلها (ليفاندوفسكي) هناك والألقاب التي فاز بها”.

كما كشف عن كواليس اختيار ناديه الجديد قبل الذهاب لمانشستر سيتي، حيث قال “كنت أفكر، هل يملك النادي المحتمل مهاجمًا قويًا”.