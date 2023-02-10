الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
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لماذا ظهر جون سينا بالمكياج؟

منذ 44 دقيقة
المصارع الامريكى جون سينا

المصارع الامريكى جون سينا

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ظهر الممثل الأميركي ونجم برنامج المصارعة الشهير WWE، جون سينا، 45 عامًا، بمساحيق تجميل وملابس تشبه المهرجين خلال وجوده في كواليس تصوير فيلم “Ricky Stanicky” الذي يشاركه بطولته النجمان زاك إيفرون ووليام ميسي.

وظهر جون في نزهة سريعة برفقة زوجته شاي شريتزاده، 33 عامًا.

والتقطت عدسات الباباراتزي صورًا تجمعهما سويا، وكان من الصعب التعرف على جون للوهلة الأولى، فهو دائما ما يظهر بأعمال مطاردة وأكشن يستعرض بها لياقته وقدراته القتالية.

وتدور أحداث الفيلم عن ثلاثة مراهقين يستخدمون شخصية خيالية تدعى Ricky تتحمل أعمال الشغب التي يقومون بها حتى بعدما كبروا وأصبحوا رجالا بالثلاثينات من أعمارهم.

جون سينا

جون سينا

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