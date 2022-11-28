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لماذا لا يردد لاعبو منتخب إسبانيا النشيد الوطني؟

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 10:41 مساءً
المنتخب الإسباني

المنتخب الإسباني

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تعتبر فقرة عزف النشيد الوطني إحدى الفقرات الأهم خلال مباريات بطولات كأس العالم، خلالها يظهر اللاعبين مشاعرا جياشة، ويذرفون الدموع أحيانا، لكن منتخبا واحدا لفت الأنظار، كون لاعبوه لا يرددون كلمات النشيد.

هذا المنتخب هو إسبانيا، الذي دخل لاعبوه لقاء ألمانيا، مساء الأحد 27\11\2022، ووقفوا صفا واحدا، بينما عزف النشيد الوطني، دون أن تتحرك شفاههم.

السبب لا يعود إلى قلة الإحساس الوطني لدى الإسبان، وإنما لطبيعة النشيد الوطني، الذي لا يحمل أي كلمات.

ويعتبر النشيد الوطني الإسباني “المسيرة الملكية” من المعزوفات الشهيرة للملحن فرانشيسكو غراو، وبالرغم من إنه لحن مع كلمات، إلا أن مملكة إسبانيا تخلت عنها عام 1978، وفضلت استخدام لحن النشيد فقط.

ويعتبر النشيد الوطني الإسباني واحد من أربعة، لا يتضمنه كلمات، والأناشيد الأخرى هي لدول البوسنة والهرسك وكوسوفو وسان مارينو.

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