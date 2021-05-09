لماذا هاجمت الممثلة المصرية منة فضالي النجمة ميريام فارس؟

تعرضت النجمة اللبنانية ميريام فارس لهجوم من قبل الممثلة المصرية منة فضالي، وتساءل العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي عن سبب هذا الهجوم.

وأوضحت في لقائها مع برنامج “تفاعلكم”، المذاع على فضائية “العربية”، أنها هاجمت ميريام فارس، وذلك عقب عرض إعلان تجاري للأخيرة في شهر رمضان لصالح أحد المشروعات العقارية في مصر، بعد تصريحاتها قبل سنوات بشأن أن “مصر أصبحت لا تقدر على ثمن حفلاتها الغنائية”.

وأكدت منة فضالي للبرنامج أنها لن تسكت على من يهاجم بلدها مهما كان وضعه أو حجمه.

وتابعت أنه لا يجوز لفنانة أن تسيء للبلد وبعد ذلك تُعدل عن رأيها وتقوم بتصوير إعلان في مصر.

كما هاجمت فضالي صناع الإعلان، وأشارت إلى أن هناك عددا من النجمات الأخريات مثل نانسي عجرم وإليسا وهيفاء وهبي وغيرهن ممن يصلحن ليقدمن الإعلان التجاري.

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فاجأت الجمهور المصري، بعد تعليق عبرت فيه عن فرحتها الشديدة لكونها تصدرت “الترند” بعد عرض إعلانها الأول في مصر في رمضان، متجاهلة تصريحاتها السابقة بأن مصر لا تقدر على ثمن حفلاتها.

وقالت ميريام فارس عبر “تويتر”: “‏أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان، فرحانة كتير أني كون Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان.. وحشاني يا مصر”.

وردت منة فضالي وقتها على تغريدة مريام، بقولها: “الله مش مصر كانت كوخة وأنتي كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة، العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي… مصر خط أحمر”.

يذكر أن ميريام فارس أطلقت قبل سنوات تصريحات مثيرة بوصفها نفسها بأنها فنانة “ثقيلة على مصر”، وأجرها عال عليها، وهو الأمر الذي اعتبره المصريون إهانة ليطالبوا بمنع دخولها مصر.

وقالت ميريام، في وقت سابق، إنها كانت تحيي حفلين أو 3 حفلات أسبوعيا في مصر قبل الثورة، مشيرة إلى أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.

وأضافت: “أحب أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عال عليهم، وأصبحت لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين”.