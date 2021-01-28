لماذا يملك نجوم الفنون القتالية آذاناً مشوهة؟

من يدقق في وجه النجوم البارزين للعبة الفنون القتالية ، مثل الروسي حبيب نورمحمدوف، أو الأيرلندي كونور مكريجور، وغيرهما، يجد أن الجزء العلوي من آذانهم يبدو غريبا ومختلفا عن الشكل الطبيعي الذي تكون عليه الأذن، فما السبب في ذلك؟

الأذن القرنبيطية “Cauliflower ear”، هي الحالة التي يعاني منها نجوم الفنون القتالية المختلطة، وهي ببساطة ورم دموي يحدث عندما يعاني الجزء الخارجي من الأذن من ضربات قوية أو جلطات دموية أو أي تجمع آخر للسوائل في الصوان المحيط بها.

تؤدي هذه الحالة إلى فصل غضروف الأذن عن الجزء المسؤول عن تغذيتها، مما يؤدي إلى موتها وتكوين نسيج ليفي في الجلد الذي يغطيها، وبالتالي تصبح الأذن الخارجية منتفخة ومشوهة بشكل دائم وتشبه القرنبيط.

وبدون علاج سريع للجزء المتورم، يصاب هذا الجزء بالتكلس ويظل مشوها مدى الحياة.

ومع ذلك، فإن معظم نجوم الفنون القتالية لا يسارعون في طلب العلاج، والسبب الرئيسي لذلك هو أن هذا الشكل أصبح بمثابة وسام الشرف للقوة الفائقة، وعلامة على أن صاحب هذه الأذن هو مقاتل أو مصارع قضى أوقاتا طويلة في غرفة التدريب.

سبب آخر لعدم طلب العلاج هو وجود احتمال كبير لتكرار الإصابة خلال نزال جديد أو جلسة تدريبية أخرى.

وبجانب محمدوف ومكريجور، يعاني عدد كبير من نجوم تلك اللعبة من هذه الحالة المرضية، وأبرزهم فرانكي إدجار وألكسندر جوستافسون والأسطورة راندي كوتور، ومن بين السيدات ليزلي سميث.

يذكر أن هناك عدة أساليب للوقاية من الإصابة بـ”الأذن القرنبيطية”، يأتي في مقدمتها ارتداء خوذة واقية للرأس.

وعن علاج الأذن القرنبيطية يقول الطبيب نجوين فام، أخصائي أنف وأذن وحنجرة للأطفال في مستشفى الأطفال في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية: “قد يكون الطبيب قادرا على علاج الحالة عن طريق تصريف الدم الزائد من الأذن، حيث يفعلون ذلك عن طريق عمل شق في موقع الإصابة”.

وأضاف: “بعد تفريغ الأذن، يصف الطبيب المضادات الحيوية للمساعدة في منع العدوى، ويضع أيضا ضمادة ضاغطة على الأذن للتأكد من أنها تلتئم بالشكل الصحيح”.

وأتم: “يحتاج المصاب إلى تجنب الأنشطة التي قد تسبب صدمة إضافية للأذن حتى تلتئم تماما، وعليه سؤال طبيبه متى يمكنه استئناف الأنشطة العادية، ومن المهم اتباع النصائح لتحسين النتائج”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.