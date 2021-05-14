لمكافحة كورونا في الهند… شاب يتبرع بمليار دولار من عملة “دوجكوين”

يزداد الوضع الصحي في الهند سوءا يوما بعد يوم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا -السلالة الهندية- التي قضت على آلاف الهنود، ما أدى إلى كارثة صحية في البلاد.

وفي هذا السياق، تبرع المؤسس المشارك لشركة فيتاليك بوتيرين بقيمة مليار دولار من عملة ”دوجكوين“ إلى صندوق لمكافحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ في الهند، بحسب ما ذكرته شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت ”سي إن إن“ أن المبرمج الروسي – الكندي البالغ من العمر 27 عامًا قام بنقل أكثر من 50 تريليونًا من العملة المشفرة من محفظته، أمس الأول، إلى صندوق الإغاثة الهندي ”كوفيد-كريبتو“.

وأضافت ”سي إن إن“ أن بوتيرين قام أيضًا بتحويل 500 إيثر (أو حوالي 1.9 مليون دولار) إلى صندوق الإغاثة.

وفي وقت التحويل، كانت قيمة ”دوجكوين“ تقدر بمليار دولار، لكنها تراجعت قيمتها بعد تبرع بوترين، وانخفضت بنحو 30٪، أمس الخميس، وفقًا لموقع ”كوين ديسك“ المعني بتغطية أخبار العملات المشفرة.

وعملة ”دوجكوين“ هي واحدة من العديد من العملات المشفرة البديلة التي ظهرت وانتشرت بشكل كبير في أعقاب انتشار عملة بيتكوين وإيثريوم.

ووفقًا لـ“كوين ديسك“، فإن العملات التي تبرع بها بوتيرين لصندوق الإغاثة الهندي تم إهداؤها له في البداية من قبل مؤسسي العملة، وقام بإرسالها لاحقًا إلى محفظته العامة قبل أن يتبرع بها.

وأصبح بوتيرين، الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط عندما أنشأ إيثريوم العام 2013، مليارديرًا، اعتبارًا من الـ4 من مايو الجاري، عندما وصلت العملة الرقمية إلى 3500 دولار، وصعدت إيثريوم.