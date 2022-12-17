السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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لمن ستكون جائزة هداف مونديال قطر 2022؟

منذ ساعة واحدة
مونديال قطر

مونديال قطر

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في وقت ستتنافس فيه فرنسا والأرجنتين للتتويج بلقب مونديال “قطر 2022” عندما تلتقيان في النهائي، فإن المباراة ستشهد منافسة أخرى بين لاعبي هذين المنتخبين.

وستخوض مجموعة من لاعبي منتخبي فرنسا والأرجنتين المباراة وعينهم على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولة، مع استبعاد تتويج أي لاعب من المنتخبين المغربي والكرواتي اللذين يتواجهان مساء اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على اعتبار أن أفضل هداف مغربي في البطولة سجل هدفين وهو يوسف النصيري، وأفضل هداف كرواتي سجل هدفين أيضًا وهو أندريه كراماريتش.

وقبل المباراة النهائية، يتقاسم حاليا الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي صدارة هدافي مونديال قطر برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ويأتي من بعدهما الفرنسي أوليفيه جيرو والأرجنتيني جوليان ألفاريز بأربعة أهدف لكل منهما، وهو ما يجعل فرص تساوي لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة مع ختام منافسات البطولة واردة جدا.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على أنه في حال تساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة بكأس العالم، فإنه يتم اللجوء إلى اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

وفي حال تعادل اللاعبان أيضًا، يتم تحديد صاحب الحذاء الذهبي من خلال من لعب عدد دقائق أقل خلال المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن نجم المنتخب الإنكليزي، هاري كين، كان قد حصل على جائزة هداف النسخة الماضية لكأس العالم “روسيا 2018″، من خلال تسجيله ستة أهداف.

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