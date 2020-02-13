فنون ومنوعات

لمهمة انسانية.. سبايدرمان في “إندونيسيا “

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تفاجئ سكان باريب الساحلية في إندونيسيا بـ”سبايدرمان”، يقوم بتنظيف الشوارع والشواطئ، ويشجع المواطنين على أن يحذو حذوه، ويحرصوا على إزالة القمامة من مدينتهم.

ونقلت صحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية عن رودي هارتونو، البالغ من العمر 36 عاما، قوله: “قمت بتنظيف الشوارع والشواطئ مرتديا ملابس عادية، إلا أن الأمر لم يجذب انتباه أي أحد، وهو ما جعلني أفكر بارتداء زي سبايدرمان”.

المزيد من الأخبار

العاصفة “كيارا” تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

ثروتها مهددة بالضياع..تجميد حسابات أغنى امرأة بإفريقيا

وتابع هارتونو قائلا: “تغير تجاوب المواطنين بعد ارتدائي لزي الشخصية الخارقة، وبدأوا بتغيير سلوكهم فيما يتعلق برمي القمامة في الأماكن المخصصة لها”.

وأشار الشاب الذي يعمل في أحد المقاهي إلى ضرورة بذل الحكومة مزيدا من الجهد في قضية أزمة النفايات التي تهدد الحياة البرية في البلاد، وأن تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتشديد القوانين الخاصة بعمليات التخلص من القمامة، خصوصا المنتجات البلاستكية.

جدير بالذكر أن تعداد سكان باريب يبلغ 142 ألف نسمة، وينتجون حوالي 2.7 طنا من النفايات يوميا، بحسب بيانات وزارة البيئة والغابات الإندونيسية، التي أشارت إلى أن إندونيسيا ثاني أكبر منتج في العالم للملوثات البلاستيكية في المحيطات بعد الصين.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

فيديو: “رأيت جثثاً مكدسة”.. اختفاء غامض لناشط وصحافي نقل صور كورونا

فنون ومنوعات

المطبخ الشتوي والأمسيات الدافئة في القرى الجبلية اللبنانية

فنون ومنوعات

بالفيديو .. عدّاء يتحدى “كورونا” ويركض 50 كيلومترا بغرفته

فنون ومنوعات

لتفادي العدوى بـ”كورونا”.. تقنية لعلاج المصابين عبر الانترنت