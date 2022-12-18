لم يشاهد التلفاز منذ 1990.. هل يتابع البابا مباراة نهائي كأس العالم؟!

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن البابا فرنسيس لن يشاهد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، التي تتنافس خلالها الأرجنتين ضد فرنسا، اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد، “لم يشاهد التلفاز منذ 15 يوليو/ تموز 1990، بعد تعهده للسيدة مريم العذراء”.

ومع ذلك، فإنه كان يبلغ بنتائج فريقه المفضل لكرة القدم، نادي سان لورينزو، الذي يقع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مرة واحدة في الأسبوع، بحسب الصحيفة.

من جانبها، قالت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية إن البابا سيشجع اليوم منتخب بلاده “من مسافة بعيدة”، ومن المحتمل أنه سيشاهد بعد المباراة مجموعة مختارة من اللحظات المهمة عبر الإنترنت.

قال رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، على “تويتر”، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، بعكس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتوجه إلى قطر لحضور المباراة النهائية.

هذا وفازت كرواتيا، أمس السبت، بالميدالية البرونزية في كأس العالم، بفوزها على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب خليفة في قطر.