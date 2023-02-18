لندن تمد البساط الأحمر استعدادا لحفل توزيع جوائز بافتا

تصدرت نسخة ألمانية جديدة من فيلم “أول كوايت أون ذا وسترن فرونت” (كل شيء هادئ على الجبهة الغربية) الكلاسيكي المناهض للحرب الترشيحات لجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) التي يقام حفل توزيعها هذا الأسبوع وسط متابعة عن كثب من النقاد السينمائيين كمؤشر لجوائز الأوسكار الشهر المقبل.

وحصلت النسخة التي أنتجتها منصة نتفليكس استنادا إلى ملحمة كتبها الألماني إريك ماريا ريمارك عام 1928 حول أهوال الصراع خلال الحرب العالمية الأولى، على 14 ترشيحا للجوائز التي يقام حفل توزيعها غدا الأحد.

وقالت جينيل رايلي كاتبة السيناريو ونائبة رئيس تحرير قسم الجوائز في مجلة فارايتي لرويترز “نظرا لفوز فيلم “باراسايت” (طفيلي) بجائزة أوسكار لأفضل تصوير فإنه يبدو أن اللغة الأجنبية لا تمثل مشكلة، يبدو أن الناس يعشقون الأفلام بغض النظر عن البلد الذي تنتمي إليه”.

وينافس “أول كوايت أون ذا وسترن فرونت” على جائزة أفضل فيلم وهي أكبر جوائز بافتا أمام فيلم الكوميديا السوداء “ذي بانشيز أوف إنشيرين” (حوريات إنشيرين) وفيلم السيرة الذاتية “إلفيس” وكذلك فيلم الإثارة “إيفري ثينج إيفري وير أول آت وانس” (كل شيء في كل مكان في وقت واحد) والدراما الموسيقية “تار”.

وقالت رايلي “يمكن أن تكون بافتا مؤشرا كبيرا لجوائز أوسكار. إنها من الجوائز الكبيرة القليلة التي تشترك في أعضاء لجان التحكيم مع الأكاديمية (أوسكار)”.