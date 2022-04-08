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لن تصدق الرقم.. أحد أشهر مستخدمي "سناب شات" في السعودية يكشف عن دخله السنوي!

8 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 4:41 مساءً
عبد الرحمن المطيري

عبد الرحمن المطيري

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تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدر دخل مناسب جداً للشباب خاصة في ظل ظروف الإغلاق العام التي فرضت في العديد من دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وتتفاوت أجور المشاهير على وسائل التواصل، تبعاً للجمهور الذي يستهدفونه، أو للمنصة التي يستخدمونها.

مؤخراً كشف عبد الرحمن المطيري، أحد أشهر مستخدمي سناب شات في السعودية، عن حجم دخله السنوي جراء الاإعلانات التي يقوم بها عبر حسابه على سناب شات.

وقال المطيري إن الدعاية والإعلانات التي يقوم بها عبر التطبيق تدر عليه دخلا يقدر بنحو 45 مليون ريال (ما يقرب من 12 مليون دولار) سنويا.

وفي مقابلة تلفزيونية، وصف المطيري دخله السنوي، قبل أن يكشف عن قيمته، بـ”رقم ضخم جدا”، مرجعا ذلك إلى أنه من أوائل مشاهير سناب شات في السعودية والمنطقة العربية، على حد قوله.

وتفاعل سعوديون مع الرقم الضخم الذي أعلنه المطيري، ووصفه البعض بـ”الخيالي” فيما شكك آخرون في صحته.

وقال أحد مستخدمي تويتر أن المطيري سبق وأن طلب منه 115 ألف ريال مقابل الإعلان عن منتجه.

ويعد سناب شات، وهو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، واحدا من أهم وسائل الترويج للمنتجات، ويحظى بمتابعة كبيرة في السعودية.

وقبل أقل من شهرين، شن مغردون سعوديون حملة لحذف التطبيق، منتقدين المحتوى الذي يقدمه بعض المشاهير من خلاله.

 

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