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لن تصدق ماذا حدث للفتاتين.. “شاهد” لحظة سقوط الأرجوحة من أعلى “وادي سولاك”

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 10:47 مساءً
صورة من مقطع الفيديو

صورة من مقطع الفيديو

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تعرضت فتاتان لحادث مروع كاد أن يودي بحياتهما، بينما كانتا تلهوان بالأرجوحة فوق “وادي سولاك” المعروف بشدة انحداره وعمقه في داغستان.

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث انقطعت السلسلة المتحكمة بالأرجوحة فجأة، وسقط الفتاتان عن المنحدر.

وكان من الممكن أن تفقدا حياتهما، ولكن ولحسن حظ الفتاتين نجتا من الموت لسقوطهن على قطعة صخرية قريبة لكن خرجتا بعدة رضوض.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو يطهر لحظة سقوط الفتاتين، ويظهر في المقطع، أنهما كانتا محاطتان بمجموعة من الأقارب، وكانوا مبتهجين بمشاهدة التجرية المثيرة، حتى انقطاع السلسلة فجأة.

 

 

 

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