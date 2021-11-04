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لن تغمض عينيك وأنت تراه.. “فيديو” لطفل يقفز بين مبنيين شاهقين جداً!!

منذ 21 ساعة
طفل يقفز بين مبنيين شاهقين جداً في الصين

طفل يقفز بين مبنيين شاهقين جداً في الصين

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الصين، أقلّ ما يمكن وصفه بفيديو مرعب ويحبس الأنفاس.

حيث تظهر اللقطات المصورة، طفلين يقفان على حافتي مبنيين شاهقين بعلو 22 طابقاً في في شيانينغ بمقاطعة هوبي الصينية.

وتبدأ لحظات الرعب، حين يقوم أحد الطفلين بالقفز من حافة مبنى لحافة المبنى الآخر، ذهاباً وإياباً.

ووفقاً لما أفادت به وسائل إعلام صينية، فقد تم إنقاذ الطفلين بسلام من قبل موظفي الممتلكات، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويبلغ عمر أحد الطفلين 7 سنوات، أما الآخر فيبلغ 8 سنوات، ولحسن الحظ لم يصابا بأي أذى، إلا أن الجهات المعنية أبلغت إدارة المبنى بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية تمنع وصول الأطفال إلى السطح.

ويظهر خلال استعراض كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى، أن الأطفال وصلوا إلى سطح المبنى عن طريق سلم الطوارئ.

ولا تكمن الخطورة في الارتفاع الشاهق فقط، بل أيضاً وجود ألواح شمسية على سطح المبنى لتمده بالطاقة، والتي لم يكن حولها شبكة أمان ما يجعلها خطيرة للغاية.

بدوره، دافع مدير المبنى عن نفسه قائلًا إن القانون يحتم ضرورة إبقاء أبواب الطوارئ مفتوحة، في حال وقع حريق أو أي كارثة من أي نوع مثل الاعتداء المسلح.

 

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