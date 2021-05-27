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لهذا السبب... دينا الشربيني في لبنان

27 - مايو - 2021
آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 5:09 مساءً
دينا الشربيني

دينا الشربيني

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وصلت دينا الشربيني إلى لبنان لتصوير مسلسل “الزيارة” وهو من أعمال “شاهد الأصلية”، والذي يجمعها بتقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.

فكرة العمل مبنية على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكتبت أحداثها في 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ومن إنتاج شركة “6Hats Entertainment” (طارق خوسيه غطاس) وإخراج أدولفو مارتينيز، ويعمل على تنفيذه فريق عالمي محترف، شارك في صناعة مسلسلات عالمية. وسيعرض المسلسل قريباً على “شاهد VIP”.

دينا الشربيني وتقلا شمعون

دينا الشربيني وتقلا شمعون

ترصد الأحداث حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

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