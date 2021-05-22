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لهذا السبب... سرب من النحل يغطي جسد أنجلينا جولي

22 - مايو - 2021
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 1:17 صباحًا
أنجلينا جولي

أنجلينا جولي

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نشرت “ناشيونال جيوغرافيك”، المتخصصة بأخبار الطبيعة والأفلام الوثائقية، مجموعة صور وفيديوهات على قناتها الرسمية في “يوتيوب” تظهر النجمة العالمية، أنجلينا جولي، وقد غطى سرب من النحل أجزاء من جسدها ضمن حملة ترويجية لمبادرة “نساء من أجل النحل”.

ظهرت جولي في الفيديو أثناء وضع مادة خاصة على جسدها، بهدف منع النحل من وخز إبره في جسدها.

تظهر المشاهد انتشار النحل على جسد جولي، لكنها بالرغم من ذلك بدت هادئة، حيث صعد سرب من النحل على رقبتها ووصل إلى فمها.

وأخبرت جولي “ناشيونال جيوغرافيك”: “شعرت أنه من الرائع أن تكون متصلا بهذه المخلوقات الجميلة، هناك بالتأكيد طنين، عليك أن تكون ساكنا حقا وفي جسدك، في الوقت الحالي، وهذا ليس سهلا بالنسبة لي”.


علقت “ناشيونال جيوغرافيك” على صفحتها في “إنستغرام” على صورة لجولي وثقت الحدث، “لتعزيز مبادرة اليوم العالمي للنحل، وبالتعاون مع (natgeo)، أرادت أنجلينا تقديم صورة شخصية مغطاة بالنحل”، وتابعت “ناشيونال جيوغرافيك” التعليق: “تم التصوير أثناء الوباء، مع طاقم كامل ونحل حي، جعل المهمة معقدة”.

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مبادرة “نساء من أجل النحل”، وهو برنامج ريادة الأعمال النسائية المتطورة في مجال تربية النحل.

تشارك أنجلينا جولي، بالتعاون مع منظمة “اليونيسكو” ومجموعة “غيرلان”، الأمم المتحدة في هذه المبادرة حيث اختيرت جولي بصفتها العرابة والمسؤولة عن برنامج الترويج لمربي النحل لعام 2021، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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