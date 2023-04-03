لهذا السبب قلل الملك تشارلز عدد ضيوف حفلة تتويجه

لم يبقَ سوى القليل على إقامة حفلة تتويج الملك تشارلز الثالث وتنصيبه على عرش بريطانيا ملكاً، والتي ستقام في كاتدرائية وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن في أيار 2023، إلا أن التحضيرات ما زالت تجري على قدمٍ وساق، ومنها دعوات الحضور التي تُسلم للضيوف.

لكن وفقاً لتقارير عديدة، فإن عدد حضور التتويج لن يتجاوز على الأرجح الـ 2000 ضيف، وهو عدد محدود، مقارنةً بأعداد ضيوف حفلات التتويج الملكية، التي جرت في بريطانيا سابقاً. فعلى سبيل المثال، حضر حفلة تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي أقيمت عام 1953، 8251 ضيفاً وهو رقم كبير جداً.

ليس ذلك فقط، بل إن الملك البريطاني اختار أن تكون حفلة تتويجه أقصر أيضاً، إذا قورنت بحفلات التتويج الملكية السابقة، وأن تكون ضمن الحد الأدنى من مظاهر البذخ والرفاهية. أي أن حفلة تتويجه، ووفق العديد من المصادر، ستكون أقصر وأكثر بساطةً، مقارنة بحفلة تتويج والدته الراحلة إليزابيث الثانية.

ويعزو جو ليتيل، المحرر في مجلة “ماجستي” المتخصصة في الشؤون الملكية، السبب الذي جعل الملك البريطاني يتخذ هذا القرار، إلى أمرين: أولهما أن تشارلز يرغب في الحد من نفقات حفلة تتويجه قدر الإمكان، وذلك من أجل أن يتناسب مع ما تعانيه بريطانيا ومختلف دول العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية. وأضاف المحرر الصحافي أن السبب الآخر، هو رغبته في أن يتوافق مع متطلبات العصر، التي تميل إلى السرعة والعملية.

ومن بين المدعوين إلى حفلة التتويج: الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، إلا أنهما لم يؤكدا حضورهما حتى الآن.