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لهذا السبب لم يحضر عادل إمام جنازة وعزاء سمير غانم

23 - مايو - 2021
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 5:45 مساءً
عادل إمام

عادل إمام

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تساءل العديد من الأشخاص عن سبب عدم حضور الفنان عادل إمام عن جنازة وعزاء سمير غانم، ليكتفي بإرسال ابنه المخرج رامي إمام لتقديم واجب العزاء.

وقال مصدر مقرب من الزعيم عادل إمام، في تصريحات مع موقع “أهل مصر”، إن “الحالة الصحية للزعيم لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف”، مشيرا إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم.

وتابع المصدر حديثه بأن الأطباء المعالجين يحرصون على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس “كورونا”، أو أي عدوى أخرى، حيث أن مناعته ضعيفة جدا.

ونعى الزعيم عادل إمام الفنان الكبير سمير غانم، بعد وفاته عن عمر يناهز 84 عام، وكتب الزعيم عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي”.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة، عصر الخميس الماضي، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير في التجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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