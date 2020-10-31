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لهذا السبب..متحف الشمع في برلين يتخلص من تمثال ترامب الشمعي

منذ ساعة واحدة
متحف برلين يزيل تمثال ترامب الشمعي

متحف برلين يزيل تمثال ترامب الشمعي

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أيام قليلة متبقية على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يتابعها العالم كله بشغف، واستبق متحف الشمع في برلين الأحداث، وأبعد تمثال دونالد ترامب من صالة العرض المخصصة للرؤساء الأمريكيين، قائلا: “نحن نخلي مكانا للرئيس القادم”.

تخلص متحف الشمع في برلين المعروف باسم “متحف مدام توسو” (Madame Tussauds) يوم الجمعة، من تمثال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان قبل الرئاسة نجما لبرامج تلفزيون الواقع، في خطوة بدا أنها تتوقع أو تتحسّب لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري الثلاثاء المقبل.

وفيما بدا أيضا أنه إهانة أخرى مقصودة، جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم ولامع لسلفه باراك أوباما الذي كان يعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أقرب حلفائه.

وقالت مديرة التسويق في المتحف “ما حدث اليوم له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة.. نحن هنا في مدام توسو ببرلين أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري”.

ويعرض المتحف عادة الرؤساء الأميركيين السابقين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وبالتالي فمن المرجح أن يعيد تمثال ترامب بعد فترة لن تكون طويلة.

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