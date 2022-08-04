لهذا السبب.. منتج فيلم دنيا سمير غانم يسرب جزءاً منه

فاجأ الفنان والمنتج، هشام جمال، الجمهور بالكشف عن مقطع من فيلم “تسليم أهالي”، لدنيا سمير غانم، قبل عرضه بساعات.

ونشر هشام جمال فيديو يتضمن جزءاً من الفيلم، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وأوضح أنه يريد توجيه رسالة إلى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، قبل ذكرى وفاتها الأولى.

وكتب هشام جمال، معلقاً على الفيديو: “أثناء آخر تجربة مشاهدة لفيلم (تسليم أهالي)، قبل نزوله صورت الجزء ده لتوجيه رسالة للأم والفنانة المحترمة دلال عبدالعزيز الله يرحمها: (شكراً يا أستاذة بثينة) على جمالك وطيبتك وخفة دمك وشطارتك”.

وتابع: “وقبل سنويتها بأيام، الرجاء منكم الدعوة لها بالرحمة، وأستاذ سمير غانم الله يرحمه، وإن شاء الله يكونوا سوا في الجنة دلوقتي بإذن الله”.

ومن المقرر طرح فيلم “تسليم أهالي” في دور العرض السينمائية، الأربعاء 3 أغسطس.

يشار إلى أنه كان من المقرر طرح فيلم “تسليم أهالي” في موسم عيد الأضحى السينمائي 2022، لكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة ليتم تأجيله.

كما تأجل عرض فيلم “تسليم أهالي” لمدة عام، بسبب الظروف التي مرت بها دنيا سمير غانم، عقب مرض ووفاة والديها النجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

تدور أحداث فيلم “تسليم أهالي” في إطار من الكوميديا، يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، لكن سرعان ما تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتظهر امرأة في حياتهما وتلاحقهما في كل مكان.

فيلم “تسليم أهالي” من بطولة: دنيا سمير غانم وهشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، من إنتاج شركتَيْ: “سينرجي”، و”روزناما”.