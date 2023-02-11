السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لهذا السبب.. منع ألفيش من الانفصال عن زوجته

منذ 5 دقائق
ألفيش وزوجته

ألفيش وزوجته

A A A
طباعة المقال

رفض محامو البرازيلي داني ألفيش فكرة انفصاله عن زوجته بالوقت الحالي، حتى لا تتعقد مساعيهم في خروج موكلهم من السجن، وفق ما أفادت تقارير صحافية.

وتم اعتقال ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع اللاعب.

وبحسب تقرير ورد على “ماركا” فإن محامي البرازيلي اتفقوا مع زوجته جوانا سانز على عدم الانفصال حاليًا، حتى يُظهروا للقاضي أنها لاتزال تثق به.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة بين الثنائي الذي ارتبط عام 2017 انهارت تمامًا، وأن زيارة سانز لزوجها في السجن كانت من أجل وضع شروط الطلاق، والتظاهر في الوقت الحالي أنها تدعمه حتى لا تتأثر مصداقيته.

ومن أجل الحفاظ على هدوئها، تتطلع جوانا إلى وضع مسافة بينهما من أجل الامتثال للاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولهذا السبب تفكر في الانتقال إلى باريس.

قبل أيام، نشرت على تطبيق “إنستغرام” صورًا من زيارتها للعاصمة الفرنسية، حيث كانت تبحث عن شقة لبدء حياة جديدة.

ويقضي البرازيلي فترة احتجازه في سجن “بريانز 2” الذي يبعد 40 كيلومترًا عن برشلونة.

ولعب ألفيش بصفوف برشلونة في الفترة من 2008-2016، ثم عاد للنادي الإسباني بموسم 2021-2022 قبل الانتقال للمكسيك.

ومثل منتخب البرازيل منذ 2006، وخاض 126 مباراة دولية وسجل ثمانية أهداف.

    المزيد من منوعات

    ميريام فارس
    بالفيديو: ميريام فارس تتبرع بأجر حفلها في كندا
    محمد رمضان وزينة من كواليس مسلسل العمدة
    صورة.. محمد رمضان وزينة من كواليس مسلسل العمدة
    نمر
    بالفيديو.. نمر يهاجم 5 أشخاص داخل قاعة محكمة في الهند

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
    الدولار
    ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟