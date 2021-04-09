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لهذه الأسباب علّق جمال سليمان نشاطه السياسي

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2021 12:51 صباحًا
جمال سليمان

جمال سليمان

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أعلن الفنان السوري جمال سليمان، تعليق نشاطه السياسي مع المعارضة السورية، التي كان ينتمي إليها بشكل رسمي.

وقال سليمان في منشور له على ”فيسبوك“، إنه لم يجد نفسه خلال الفترة الماضية ”من خلال كيانات المعارضة، لذلك علقت نشاطي معها ولم أشارك في أي من الاجتماعات الرسمية لأي كيان منها، وهذا لا يعني طعنا بالمعارضة فأنا جزء منها“.

ورأى سليمان أن ”الصراع الإقليمي والدولي في سوريا ورفض النظام السوري أي حل سياسي، كانت له انعكاساته السلبية على تماسك المعارضة واستقلال رأيها وصوابية حساباتها“.

واعتبر أن ”المعارضة أصبحت بالنسبة للبعض مهنة وحرفة وهو ما أساء للقضية الوطنية“، مطالبا بمراجعة كاملة لبنيتها، مشددا على ”ضرورة ضخ دماء شابة تحمل رؤى جديدة إلى المعارضة“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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