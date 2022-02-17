لهذه الأسباب... عمرو يوسف يغيب عن ماراثون "دراما رمضان" للعام الثاني

كشف الفنان المصري عمرو يوسف عن خروجه من ماراثون دراما رمضان القادم، بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية في الفترة الماضية، ومنها مسرحية “كازانوفا” مع الفنان حسن الرداد التي يتم عرضها في موسم الرياض.

ويعتبر غياب الفنان عمرو يوسف عن موسم مسلسلات رمضان القادم هو الثاني على التوالي بعد عدم عرض مسلسله “أحمس” نظراً للأخطاء التاريخية والجدل الذي صاحب الإعلان عن عرضه، بالإضافة لاعتذاره عن عدم خوض بطولة مسلسل “سيف الله”.

وقال الفنان عمرو يوسف في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “أغيب عن رمضان هذا العام بسبب ارتباطي بمسرحية (كازانوفا)، وانتهائي من تصوير مسلسل (وعد الشيطان) قبل فترة قصيرة، بالإضافة إلى تحضيرات فيلم (شقو)، وأحضر من الآن عملاً لرمضان ما بعد القادم”.

وعن عمله القادم ومسلسله “وعد الشيطان” الذي انتهى من تصويره عمرو يوسف، كشف عن بعض التفاصيل قائلاً: “سيتم عرضه في شهر مايو (أيار) المُقبل عبر منصة شاهد، وهو من إخراج الإنجليزي كولن تيج، ويضم عدداً كبيراً من النجوم”.

وتابع يوسف: “المسلسل بُذِلَ فيه مجهود كبير على مستوى الجرافيكس والتمثيل، وهو ليس من نوعية الرعب، إذ إنه يَطرح سؤالاً مهماً هو: ما الشيء الذي أنت مستعد لعمله من أجل من تُحِبّهم، وما تبعات ذلك عليك، والمتفرج سيضع نفسه مكان الشخصية التي أقدمها”.

جدير بالذكر أن مسلسل «وعد الشيطان» من بطولة كل من عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، ويتكون من 6 حلقات.