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لهذه الأسباب... وقف برنامج مقالب يمني في رمضان

18 - أبريل - 2021
"غازي مجننهم"

"غازي مجننهم"

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قررت فضائية يمنية إيقاف عرض برنامج مقالب كان يذاع عبر شاشتها مع بدء شهر رمضان، وذلك بعد إثارته حالة من السخط والغضب الواسع بسبب مضمونه.

واتهم الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي برنامج “غازي مجننهم” بأنه يهين المرضى النفسيين والإساءة إليهم لدرجة التجريح، واستخدامه أساليبَ عنيفة مع ضيوفه والصعق بالكهرباء.

كما تعرض البرنامج لاتهامات بتقليده برامج مقالب شهيرة، مثل التي يقدمها الفنان المصري، رامز جلال، في شهر رمضان من كل عام.

وأمام ذلك الغضب، قررت فضائية “المهيرة” اليمنية وقف البرنامج بعد عرض ثالث حلقة من حلقاته، وأصدرت بيانا رسميا جاء فيه: “نزولا عند رغبة الجمهور الكريم، قررت إدارة قناة (المهرية) إيقاف برنامج (غازي مجننهم) احتراما لذائقة الجمهور، ولتكتمل حكايتنا الرمضانية”.

​ومن أبرز برامج المقالب المعروضة خلال شهر رمضان الحالي “رامز عقله طار” من تقديم رامز جلال، والذي تم تصوير داخل مدينة ملاهي في المملكة العربية السعودية، وضحاياه من الفنانين والمشاهير العرب، وبرنامج “خمس نجوم” من تقديم غادة عادل ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ونور، وكلا البرنامجين يعرضان على فضائية “إم بي سي مصر” بعد الإفطار، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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