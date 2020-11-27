لوحة “طائر يحمل قنبلة”… بـ170 ألف يورو

أفادت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، نقلا عن دار مزادات “هيسينك” في مدينة زوله، ان لوحة “طائر يحمل قنبلة يدوية” لفنان الجرافيتي الغامض “بانكسي” بيعت مقابل 170 ألف يورو (202.500 دولار) بالمزاد في هولندا، الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية أن جامع لوحات هولندي اشترى اللوحة التي رسمت عام 2002.

وكانت اللوحة ضمن المجموعة الفنية الخاصة التي يمتلكها جامي، نجل رون وود عازف الجيتار الشهير من فريق رولينج ستونز، بحسب دار المزادات.

وعرضت دار هيسينك صورة للوحة التي يظهر فيها طائر يحمل في منقاره قنبلة يدوية.

وما زالت شخصية الفنان “بانكسي” يحيط بها الغموض، رغم أنه من المعروف أنه ينحدر من مدينة بريستول بجنوب غرب إنجلترا، وأنه انتقل إلى لندن في أواخر التسعينيات.

واشتهر “بانكسي” بالنقد الاجتماعي، وتقديم أعمال مثيرة للجدل، وكثيرا ما تظهر رسوماته في أماكن بالشوارع بدون سابق معرفة، وهو يتناول مشكلات اجتماعية مثل التشرد والنزعات الاستهلاكية وأزمة جائحة كورونا.