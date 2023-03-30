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لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام

منذ 7 دقائق
هوغو لوريس

هوغو لوريس

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عاد الحارس والقائد الفرنسي هوغو لوريس إلى التدريبات مع فريقه توتنهام للمرة الأولى منذ إصابته في الركبة منتصف شباط الماضي، وفق ما أعلن ناديه.

وقال “سبيرز” عبر حسابه في “تويتر”، “عاد هوغو إلى الفريق”، مرفقاً التغريدة بصورة للحارس في التمارين.

وتعرض لوريس (36 عاماً) لإصابة في أربطة الركبة نهاية المباراة التي فاز بها فريقه على مانشستر سيتي في الدوري في 5 شباط، بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الإسباني رودري.

بغيابه، عانى توتنهام مع اكتفائه بثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم وتعادلين، وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ميلان الإيطالي (0-1 و0-0) ومن الدور ذاته في الكأس المحلية ضد شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني “تشامبيونشيب”.

أدت هذه النتائج وتصريحات المدرب أنتوني كونتي إلى انفصال توتنهام عن الايطالي الأحد.

يحتل النادي اللندني راهناً المركز الرابع في الدوري مع 49 نقطة من 28 مباراة ويخوض صراعاً محتدماً على آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

يحل ضيفاً على إيفرتون، الاثنين، في ختام المرحلة 29 مع استئناف منافسات الدوري نهاية الأسبوع الحالي بعد النافذة الدولية.

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