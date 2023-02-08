الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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لوريس يغيب عن توتنهام لـ8 أسابيع

منذ 6 دقائق
هوجو لوريس

هوجو لوريس

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قد يغيب القائد هوجو لوريس عن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بعد إصابته في انتصار فريقه على مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أصيب الحارس الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما في أربطة ركبته، وسيواجه فترة ابتعاد طويلة لكنه لن يحتاج إلى جراحة.

وفريزر فورستر هو احتياطي لوريس ويبدو أنه سيحظى بفترة طويلة من المشاركة مع الفريق بعد أن شارك مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه في صفقة انتقال مجانية.

وستكون إصابة لوريس بمثابة ضربة لتوتنهام الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيخوض دور 16 في دوري أبطال أوروبا أمام ميلان إضافة للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

    المصدر :
  • رويترز

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