لوكاس ليفا يعتزل كرة القدم... والسبب؟

اعتزل لاعب وسط ليفربول ولاتسيو السابق لوكاس ليفا كرة القدم بسبب مشكلة في القلب ليسدل الستار على مسيرة احترافية استمرت 17 عاماً.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 36 عاما حوالي 600 مباراة خلال مسيرته معظمها في أوروبا بعد أن انضم إلى ليفربول في 2007 قبل أن ينتقل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 2017 حيث لعب لخمسة مواسم مع لاتسيو.

وعاد ليفا الصيف الماضي إلى نادي طفولته جريميو وخاض 17 مباراة وسجل ثلاثة أهداف للفريق البرازيلي قبل أن يغيب عن الملاعب في ديسمبر حين تم تشخيص حالته بأزمة قلبية بعد فحوصات روتينية.

وقال ليفا في مؤتمر صحفي: “أتقدم بخالص الشكر لجريميو على كل الدعم الذي قدمه لي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. اليوم أعلن اعتزالي. كانت فترة صعبة”.