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لوكاكو يدخل حسابات ريال مدريد

29 - مارس - 2021
المهاجم البلجيكي لوكاكو

المهاجم البلجيكي لوكاكو

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يخطط فريق ريال مدريد الإسباني، لتدعيم خط الهجوم، وذلك بضم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في “الميركاتو” الصيفي، إلى جانب كل من الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند ، حسب ما كشفته تقارير رياضية.

ووفق تقرير لصحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يمتلك قائمة باللاعبين “المستهدفين” في سوق الانتقالات الصيفي، تشمل كلا من مبابي وهالاند، بالإضافة إلى لوكاكو.

ومن بين الأندية المتنافسة لضم لوكاكو، تشلسي وبرشلونة، حيث حاول “البلوغرانا” الحصول على خدمات اللاعب في “الميركاتو” الشتوي.

ورغم هذه التقارير، يرى مراقبون أن حصول “المرينغي” على خدمات مبابي وهالاند معا أمر صعب للغاية، نظرا للقيمة المالية الكبيرة التي ستخرج من خزينة النادي الملكي في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت “آس” الإسبانية.

جدير بالذكر أن لوكاكو خاض 85 مباراة بقميص إنتر ميلانو خلال موسم ونصف تقريبا، حيث سجل 59 هدفا، وصنع 13 آخرين.

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