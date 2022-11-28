لويس إنريكي: سنلعب من أجل الفوز على اليابان

أكّد المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي أن فريقه لن يستهين باليابان وسيلعب من أجل الفوز، رغم تصدر إسبانيا حاليًا للمجموعة الخامسة لكأس العالم بعد تعادلها 1-1 مع ألمانيا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي: “كان الشعور الساري في غرفة الملابس غريبًا خصوصاً أنه قد سنحت لنا الفرصة للتغلب على ألمانيا، وتركناها تفلت من أيدينا. كان ذلك مخزيًا”.

وأضاف: “لكن يجب أن نفكر أننا في صدارة ما يسمى مجموعة الموت ويجب أن نتسم بالإيجابية. التعادل مع اليابان يوم الخميس من المحتمل أن يرسلنا إلى مراحل خروج الملعب لكننا لن نتكهن. سنستخدم قوتنا الكاملة وسنسعى للفوز لتأمين صدارة ترتيب المجموعة”.