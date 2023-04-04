لويس غارسيا مدربا لفريق إسبانيول

أعلن إسبانيول المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم التعاقد مع لاعبه السابق لويس غارسيا لتدريب الفريق بعد إقالة دييجو مارتينيز بسبب الخسارة الرابعة على التوالي يوم السبت.

وخسر إسبانيول 2-1 أمام جيرونا ليصبح في المركز 17، قبل أن يتراجع إلى منطقة الهبوط بفارق الأهداف بعد تعادل بلنسية 1-1 مع رايو فايكانو يوم الإثنين.

وكان لاعب الوسط السابق غارسيا (42 عاما) قد أحرز 60 هدفا في أكثر من 260 مباراة مع إسبانيول خلال الفترة بين 2005 و2012، وقاده إلى إحراز لقب كأس الملك في 2006.

ولدى بلنسية 27 نقطة من 27 مباراة ويحتل المركز 17 ويتقدم بفارق الأهداف على إسبانيول وألميريا.

ويستضيف إسبانيول منافسه أتليتيك بيلباو يوم السبت المقبل.