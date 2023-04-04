الثلاثاء 13 رمضان 1444 ﻫ - 4 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لويس غارسيا مدربا لفريق إسبانيول

منذ دقيقتين
لويس غارسيا

لويس غارسيا

A A A
طباعة المقال

أعلن إسبانيول المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم التعاقد مع لاعبه السابق لويس غارسيا لتدريب الفريق بعد إقالة دييجو مارتينيز بسبب الخسارة الرابعة على التوالي يوم السبت.

وخسر إسبانيول 2-1 أمام جيرونا ليصبح في المركز 17، قبل أن يتراجع إلى منطقة الهبوط بفارق الأهداف بعد تعادل بلنسية 1-1 مع رايو فايكانو يوم الإثنين.

وكان لاعب الوسط السابق غارسيا (42 عاما) قد أحرز 60 هدفا في أكثر من 260 مباراة مع إسبانيول خلال الفترة بين 2005 و2012، وقاده إلى إحراز لقب كأس الملك في 2006.

ولدى بلنسية 27 نقطة من 27 مباراة ويحتل المركز 17 ويتقدم بفارق الأهداف على إسبانيول وألميريا.

ويستضيف إسبانيول منافسه أتليتيك بيلباو يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

من مباراة توتنهام وإيفرتون- رويترز
الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يفرض تعادلًا قاتلًا على توتنهام
صقر الشاهين
فيديو.. حقائق صادمة عن أسرع كائن في الكوكب!
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
الفيفا يجرد بيرو من حق استضافة كأس العالم تحت 17 عاما

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
أسعار المحروقات
بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه
مصارف- تعبيرية
هل يُعدَّل سعر صرف الودائع المصرفيّة؟