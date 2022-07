لويس هاميلتون يحقق المرتبة الاولى في البحرين

از المتسابق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، بسباق البحرين، في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مع مرسيدس اليوم الأحد بعد صراع مثير مع ماكس فرستابن سائق رد بول في اللفات الأخيرة.

ومر فرستابن، الذي انطلق من المقدمة، من هاميلتون قرب النهاية، لكنه اضطر لإعادة الصدارة للسائق البريطاني بسبب خروجه عن مسار الحلبة في المنعطف الرابع وأنهى السباق متأخرا بفارق 0.745 ثانية في المركز الثاني.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس المركز الثالث.

Joy for @LewisHamilton as he holds off a determined Max Verstappen to win in Bahrain 🏆

An epic start to the 2021 season! 👌#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/udSzTUjZ8i

— Formula 1 (@F1) March 28, 2021