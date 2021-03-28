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لويس هاميلتون يحقق المرتبة الاولى في البحرين

28 - مارس - 2021
آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 9:36 مساءً

لويس هاميلتون

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از المتسابق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، بسباق البحرين، في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مع مرسيدس اليوم الأحد بعد صراع مثير مع ماكس فرستابن سائق رد بول في اللفات الأخيرة.

ومر فرستابن، الذي انطلق من المقدمة، من هاميلتون قرب النهاية، لكنه اضطر لإعادة الصدارة للسائق البريطاني بسبب خروجه عن مسار الحلبة في المنعطف الرابع وأنهى السباق متأخرا بفارق 0.745 ثانية في المركز الثاني.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس المركز الثالث.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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