ليبرون جيمس يحقق إنجازا تاريخيا بدوري كرة السلة الأميركية.. وتحية من بايدن

كسر ليبرون جيمس الرقم القياسي لعدد النقاط في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك رغم أن فريقه لوس أنجلو ليكرز خسر 133-130 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، الليلة الماضية.

وتفوق جيمس على الرقم السابق المسجل باسم الأسطورة، كريم عبد الجبار، والبالغ 38387 نقطة عندما سجل نقطتين قبل 10.9 ثانية من نهاية الربع الثالث.

وأنهى جيمس المباراة برصيد 38 نقطة ليصل إلى 38390 نقطة.

وتوقفت المباراة لأكثر من عشر دقائق لتحية جيمس، مع نزول آدم سيلفر مفوض البطولة وعبد الجبار إلى الملعب لتكريمه.

وعرض ليكرز فيديو قصير لجيمس وجاءت بدايته “ليبرون جيمس أفضل لاعب كرة سلة في تاريخ المدارس الثانوية”.

“أمر لا يصدق”

واحتضن جيمس أسرته ومن بينهم نجله بروني الذي قال والده إن موسمه الأخير سيكون معه بغض النظر عن هوية الفريق الذي سيذهب إليه في البطولة في عملية اختيار اللاعبين الجدد في 2024.

وقال جيمس: “أشكر جماهير ليكرز والجميع من والدتي إلى زوجتي إلى أطفالي.

وتابع: “وجودي مع أسطورة مثل كريم أمر لا يصدق، وأرجو من الجميع هنا توجيه التحية إلى الكابتن (لقب عبد الجبار)”.

وقام عبد الجبار بتسليم كرة إلى جيمس في إشارة إلى نقل الرقم القياسي إليه.

كما عرض ليكرز العديد من الرسائل لتحية جيمس ومن بينهم زوجته وأسطورة ليكرز ماجيك جونسون.

وأنهى جيمس الشوط الأول بإحراز 20 نقطة، وأبلغ نجليه قبل بداية الربع الثالث أنه سيحرز 12 نقطة لكسر الرقم القياسي.

وقبل المباراة وضع جيمس سماعة على أذنيه كُتب عليها “38388” وهو الرقم الذي كان يحتاجه لتجاوز رقم عبد الجبار.

وزادت المراهنات قبل المباراة عن الطريقة التي سيكسر بها جيمس الرقم من رمية ثلاثية إلى رمية حرة إلى نقطتين بأسلوبه المعتاد أو “سكاي هوك” الطريقة المعتادة لعبد الجبار للتسجيل.

تحية من بايدن

وبعد نهاية الربع الثالث، عرض ليكرز فيديو من الرئيس الأميركي جو بايدن لتحية جيمس.

وأعلن ليكرز حصول كل الجماهير في الملعب على قميص إنجاز جيمس مع فتح بيعه على موقع النادي لمدة 38 ساعة.

وكان أعلى سعر لتذكرة المباراة وصل الأسبوع الماضي إلى 92 ألف دولار قبل أن ينخفض قليلا مع توجه الأنظار إلى مواجهة ميلووكي باكس في لوس أنجليس يوم الخميس.

لكن في النهاية حسم جيمس كل شيء في الثواني الأخيرة من الربع الثالث.

وأفسد ثاندر أمسية ليكرز ليصل إلى 26 فوزا مقابل 28 هزيمة في المركز 12 في الغرب.

وبقي ليكرز، الذي يأمل في تفادي عدم بلوغ الأدوار الإقصائية للموسم الثاني على التوالي، في المركز 13 في الغرب وله 25 انتصارا و30 خسارة.