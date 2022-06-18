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ليدز ينجح بضم لاعب وسط بايرن ميونيخ "مارك روكا"

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2022 3:39 صباحًا
اللاعب مارك روكا

اللاعب مارك روكا

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توصل ليدز يونايتد إلى اتفاق بضم لاعب الوسط مارك روكا من بايرن ميونيخ وأعلن الناديان عن الصفقة اليوم الجمعة.

وسينضم الإسباني روكا (25 عاما) إلى ليدز في أول يوليو تموز، ولم يكشف النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بعشرة ملايين جنيه إسترليني (12.19 مليون دولار).

وتقلصت مشاركات روكا مع بطل ألمانيا وخاض 13 مباراة فقط في الموسم الماضي ما دفع اللاعب لتقديم طلب بالرحيل.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن “عبر مارك لنا عن رغبته في خوض وقت أطول للعب لذا وافقنا على انتقاله إلى ليدز يونايتد”.

وأكمل ليدز بالفعل تعاقده مع المدافع راسموس كريستنسن ولاعب الوسط بريندان آرونسون في فترة الانتقالات الحالية.

وضمن فريق المدرب جيسي مارش البقاء بالدوري الممتاز في اليوم الأخير من الموسم عقب إنهاء المسابقة في المركز 17.

ويقدر موقع “ذا أثلتيك” إنفاق ليدز الصيفي حتى الآن بقرابة 45 مليون جنيه استرليني.

ولعب روكا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، ولم يحظ بفرصته الدولية بعد مع المنتخب الأول، وانتقل روكا إلى صفوف بايرن ميونيخ قادما من إسبانيول في 2020.

ومنذ ذلك الوقت لم يشارك كثيرا مع النادي، ليقضي عامين فقط من عقده الذي وقع عليه لمدة 5 سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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