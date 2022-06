ليدي غاغا تستعيد كلبيها المسروقين... بعد الـ"نصف مليون دولار مكافأة"

اعلن متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة، إنه تم تسليم كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم “لم شملهما” مع المغنية.

وكانت ليدي غاغا قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة “البلدوغ الفرنسي”، بعد أن سرقا مساء الأربعاء في هوليوود.

والكلبان اسماهما “كوغي وغوستاف”، وهما من فصيل “البولدوغ الفرنسي”.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email [email protected] to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K

— Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021