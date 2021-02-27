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ليدي غاغا تستعيد كلبيها المسروقين... بعد الـ"نصف مليون دولار مكافأة"

27 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2021 8:59 صباحًا
ليدي غاغا

ليدي غاغا

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اعلن متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة، إنه تم تسليم كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم “لم شملهما” مع المغنية.

وكانت ليدي غاغا قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة “البلدوغ الفرنسي”، بعد أن سرقا مساء الأربعاء في هوليوود.

والكلبان اسماهما “كوغي وغوستاف”، وهما من فصيل “البولدوغ الفرنسي”.

وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا، وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل، وذلك بحسب “رويترز”.

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