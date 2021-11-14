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ليدي غاغا عن بريتني سبيرز: إنها موهوبة وملهمة بشكل لا يصدق

14 - نوفمبر - 2021
ليدي غاغا

ليدي غاغا

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أعربت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، عن فرحتها بتخلص مواطنتها المغنية، بريتني سبيرز، رسميا من الوصاية ‏المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تعرضها لانهيار عقلي.‏

ووصفت غاغا بريتني سبيرز بأنها “مصدر إلهام عاملته صناعة الموسيقى بشكل سيء”، بحسب تصريحاتها لوكالة “رويترز”، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد “House of Gucci”.

وأوضحت أن صناعة الموسيقى لم تعامل بريتني سبيرز بشكل جيد بعد انهيارها العقلي، الذي دفعها لحلق رأسها بالكامل، ودخلت على إثره مركز إعادة تأهيل.
وتابعت غاغا عن بريتني سبيرز: “إنها موهوبة للغاية، إنها ملهمة بشكل لا يصدق، وأنا سعيدة جدا لأننا سنحتفل اليوم، لدرجة أنها ستبدأ مرحلة جديدة من حياتها”.

واستعادت بريتني سبيرز حريتها في يوم الجمعة الماضي، بعد سجنها داخل الوصاية لمدة 13 عاما، والتي تحكمت في طريقة إنفاقها لأموالها، وفي مواعيد إحيائها للحفلات الغنائية، وتحديد الأشخاص الذين يملكون القدرة على دخول منزلها، وكذلك نوع الأدوية التي تتناولها.

وتطرقت ليدي غاغا، في حديثها إلى “رويترز”، إلى أنها كانت تعاني من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الصدمة الناجمة عن اعتداء جنسي من قبل منتج موسيقى عندما كانت في الـ19 من عمرها.

يشار إلى أن ليدي غاغا أنشأت مؤسسة باسم “Born This Way” على اسم واحدة من أشهر أغنياتها، والمخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

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