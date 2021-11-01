ليس محمد صلاح.. لاعب عربي يزاحم ميسي ورونالدو في قائمة هدافي العالم

تمكن محمد عبدالرحمن، لاعب فريق الهلال السوداني، من تحقيق رقما قياسيا في قائمة هدافي العالم لعام 2021.

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء العديد من الإحصائيات التي تتعلق بهدافي كرة القدم في العالم في 2021، حيث تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، جميع تلك الإحصائيات.

واحتل المهاجم البولندي المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في 2021 بشكل عام، سواء مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية، بعدما سجل 56 هدفا، بفارق 13 هدفا عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي حل في المركز الثاني.

المركز الثالث شهد وجودا عربيا، من خلال محمد عبدالرحمن، لاعب الهلال السوداني، الذي سجل 40 هدفا، متساويا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

البرازيلي جابرييل باربوسا، مهاجم فلامنجو، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حلال في المركزين السادس والسابع برصيد 37 هدفا.

المركزان الثامن والتاسع كانا عربيان، من نصيب المغربي أيوب الكعبي، مهاجم الوداد، والجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، حيث سجل كلاهما 36 هدفا.

القائمة ضمت أيضا من اللاعبين العرب علي مبخوت، مهاجم الجزيرة الإماراتي، حيث حل في المركز الـ16 برصيد 34 هدفا، متفوقا على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي سجل 32 هدفا في المركز الـ18.

وضمت القائمة أيضا الكونغولي بين مالانجو، مهاجم الشارقة الإماراتي، الذي حل في المركز الـ26 برصيد 30 هدفا، بالتساوي مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، نهاجم الهلال السعودي، والذي حل في المركز الـ27، قبل محمد شريف، الذي حل في المركز الـ28 بـ29 هدفا.

الجزائري أمير سعيود، لاعب الطائي السعودي، حل في المركز الـ47 عالميا برصيد 25 هدفا، فيما جاء فابيو ليما، مهاجم الوصل الإماراتي في المركز الـ51 برصيد 24 هدفا.