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ليفاندوفسكي يسعى لتحطيم رقم قياسي جديد

14 - مايو - 2021
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

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يقترب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تحطيم رقم جيرد مولر القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، عندما سجل 40 هدفا في موسم 1971-1972.

ووصل ليفاندوفسكي، القريب من حصد لقب هداف الدوري الألماني للمرة السادسة، إلى 39 هدفا بعدما سجل ثلاثية في الفوز على بروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الماضية، ويراهن كثيرون على أنه سيسجل مجددا أمام فرايبورغ يوم السبت.

وقال مانويل نوير حارس بايرن: “ليفاندوفسكي في حالة رائعة في الوقت الحالي. لديه فرصتان من أجل الرقم القياسي وهو يريده بشدة. سيفعل كل شيء يستطيع فعله للوصول إليه، ونحن كفريق سعداء من أجله”.

وضمن البايرن التتويج بلقب الدوري في الجولة الماضية، فيما سيتحول لصراع في الدوري على المراكز الثلاثة المؤهلة إلى دوري الأبطال الأوروبية بين نوادي لايبزيغ ودورتمونت وفرانكفورت بالإضافة إلى نادي فولسبورغ.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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