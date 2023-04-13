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ليفاندوفسكي يعلق على إمكانية عودة ميسي لبرشلونة

منذ 46 ثانية
ميسي وليفاندوفسكي

ميسي وليفاندوفسكي

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قال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إن ليونيل ميسي ينتمي لبرشلونة، معبراً عن أمله في عودة قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم إلى الدوري الإسباني.

وذكر ليفاندوفسكي، الذي حضر عرضا تقديميا للنسخة 18 من كتاب قصص التضامن الرياضي وهو حدث لجمع تبرعات لمؤسسة لوفاس، أنه يرغب في اللعب الموسم المقبل إلى جوار ميسي الموجود حاليا في باريس سان جرمان.

وقال: “ميسي ينتمي لبرشلونة وستكون عودته للفريق رائعة، برشلونة بيته وناديه، لا أعرف ما الذي سيحدث لكني أتمنى اللعب إلى جواره الموسم المقبل”.

كما تحدث الدولي البولندي عن معاناة برشلونة في الفترة الأخيرة، حيث خرج من الدور قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة 4-1 في مجموع المباراتين أمام غريمه ريال مدريد.

ومع ذلك، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة أمام ريال مدريد قبل 10 مباريات على نهاية الموسم.

وقال اللاعب (34 عاما): “نركز حاليا على مهمتنا في الدوري وهناك نقاط متبقية للفوز بها لكننا لا نفكر في الفارق مع مدريد. علينا تسجيل الأهداف وإسعاد الجماهير. أنا وزملائي في الفريق نعمل جاهدين للفوز باللقب”.

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