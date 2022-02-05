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ليفاندوفسكي يعلق على تصرف ميسي في تصويت جائزة الفيفا

5 - فبراير - 2022
روبرت ليفاندوسكي

روبرت ليفاندوسكي

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كشف مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي عن شعوره تجاه عدم تصويت النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لصالحه في تصويت جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، معربا عن اندهاشه من تصرف ميسي.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي أشاد بليفاندوفسكي، وقال إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2020، لكنه لم يصوت له في جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام.

وفضل ميسي التصويت لزميليه في باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي ونيمار، إضافة إلى مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة.

وأعرب النجم البولندي عن قبوله بقرار ميسي دون شكوى.

واحتفظ ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل “الأفضل” لعام 2021.

وتُوّج المهاجم البولندي، البالغ 33 عاما، بالجائزة الفردية للمرة الثانية بعد عام 2020، في نهاية عام مزدهر على المستوى الشخصي بالنسبة لـ “ليفا”.

وسجل المهاجم البولندي، مرعب حراس المرمى في “بوندسليغا”، 41 هدفا في 29 مباراة في الموسم الماضي، محطما بفارق هدف الرقم القياسي السابق لاكثر عدد من الأهداف في الدوري الالماني والمسجل باسم مهاجم بايرن أيضا “المدفعجي” الراحل غيرد مولر الذي تم تكريمه خلال الحفل الافتراضي في زيوريخ السويسرية، والذي حافظ عليه منذ موسم 1971-1972.

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